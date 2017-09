2ª DIVISÃO PARAIBANA

Femar surpreende favorito São Paulo Crystal e sai na frente no mata-mata

foto: divulgação

Último classificado para o mata-mata, graças à derrota da Picuiense, o Femar surpreendeu o favoritismo do São Paulo Crystal na abertura das quartas de final da 2ª Divisão do Paraibano 2017.

No Estádio Dorjão, na cidade de Teixeira, o Femar venceu o Tricolor por 1 a 0, com um gol do lateral Anderson Morcego, levando vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo.

De acordo com o regulamento, em caso de Vitória do São Paulo com diferença de um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. As outras partidas de ida das quartas de final acontecem neste domingo, com jogos em João Pessoa, Campina Grande e Teixeira.

JOGOS

Spartax x Sport Campina, no estádio CT Ivan Tomaz, às 16h, na cidade de João Pessoa

Árbitro – Thiago Galdino

Assistentes – Micelson Nóbrega e Adailton Anacleto

Perilima x Nacional/Patos, no estádio Presidente Vargas, às 15h15, na cidade de Campina Grande

Árbitro – Roberto Lima

Assistentes – Broney Machado e Sidrac Valério

Nacional/Pombal x Desportiva Guarabira, no estádio Pereirão, às 15h15, na cidade de Teixeira

Árbitro – Renan Roberto

Assistentes – José Maria Neto, Josiel Ferreira