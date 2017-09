LUTA PELO ACESSO

Femar e São Paulo Crystal abrem o mata-mata da Segundona do Paraibano

foto: divulgação

O mata-mata da 2ª Divisão do Campeonato Paraibano começa neste sábado com a partida entre Femar, que foi o último classificado, e o São Paulo Crystal, time de melhor campanha até agora na competição.

O primeiro confronto das quartas de final acontece no Estádio Dorjão, em Teixeira, a partir das 18h. O jogo da volta será na quarta-feira.

A definição dos confrontos aconteceu durante reunião nesta quinta-feira na sede da FPF, com representantes dos clubes.

Ainda durante a reunião, ficou definido, através de sorteio que o primeiro jogo entre Nacional de Pombal e Desportiva Guarabira será no Estádio Pereirão, em Pombal, na tarde deste domingo. Já o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no Estádio Sílvio Porto, em Guarabira.

Também no domingo, teremos Perilima e Nacional de Patos, no Estádo Presidente Vargas, em Campina Grande e Spartax x Sport Campina, no Estádio Tomazão, em João Pessoa. Os jogos de volta, com mandos de campo invertidos, vão acontecer todos às 20h de quarta-feira.

De acordo com o regulamento, os times não levam vantagem para a nova fase. Em caso de empate na soma dos dois resultados, a classificação será conhecido nos pênaltis.