EM ALTA

Federação Paraibana de Judô convoca aluno da UFCG para treinamento internacional

foto: ascom

Mais um estudante atendido pelo Programa Olímpico do Cariri (Prolcariri), do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA), campus de Sumé da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), foi convocado pela Federação Paraibana de Judô.

Ewerton Ferreira Evangelista vai participar do Treinamento Internacional, que será realizado no período de 16 a 19 deste mês de junho na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, e faz parte do Calendário Oficial da Confederação Brasileira de Judô.

O Prolcariri iniciou suas atividades em 2012, sob coordenação geral dos professores Bruno Medeiros Roldão de Araújo e Marcus Bessa de Menezes e tem investido e apostado na formação de atletas e no estímulo do aprendizado em sala de aula.