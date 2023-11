Federação marca data do Arbitral do Paraibano de 2024

A Federação Paraibana de Futebol (FPF) marcou o Conselho Arbitral do Campeonato Paraibano de 2024 para o dia 23 de novembro. A reunião acontecerá às 11h em um hotel de João Pessoa.

No comunicado oficial, emitido pelo órgão máximo do futebol do estado, todos os 10 times que disputarão a 1ª divisão estadual foram convocados a serem representados. Na convocação, apenas os presidentes ou representes legalizados por meio de procuração estão aptos a representarem os clubes.

A princípio, como havia declarado a presidente da FPF, Michelle Ramalho, o Arbitral estava previsto para o dia 10 de novembro, mas a data acabou sendo adiada.

Em entrevista ao Jornal da Paraíba, na final do Campeonato Paraibano Feminino, a dirigente declarou que espera que o estadual do ano que vem seja o melhor dos últimos anos.

“Vai ser um campeonato muito forte. São quatro times do Sertão. Isso vai trazer ainda mais equilíbrio para a disputa”, declarou Michelle Ramalho.

A tendência é que o formato de disputa de 2023 seja mantido para 2024. O sistema consiste em um turno único onde todos jogam contra todos em pontos corridos. Depois disso, os quatro melhores colocados avançam às semifinais e disputam as duas vagas para a grande final. Na fase inicial, as duas equipes com pior desempenho serão rebaixadas para a 2ª divisão.

Em 2024, os 10 times que disputarão a 1ª divisão do Campeonato Paraibano serão: Atlético-PB, Botafogo-PB, Campinense, CSP, Nacional de Patos, Pombal, São Paulo Crystal, Serra Branca, Sousa e Treze.

* Com gepb