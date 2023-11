Federação define fórmula e tabela básica do Paraibano de 2024

A fórmula do Campeonato Paraibano de 2024 está definida. Com aprovação unânime, os clubes decidiram resgatar o modelo de todos contra todos, em turno único, com os quatro primeiros colocados passando para as semifinais, assim como foi nesta temporada.

O martelo foi batido em reunião realizada nesta quinta-feira, em um hotel da orla do Bessa, em João Pessoa.

O Campeonato Paraibano de 2024 tem início no dia 17 de janeiro, com finais previstas para acontecerem nos dias 31 de março e 7 de abril.

A fórmula de disputa do estadual de 2023 foi aclamada por grande parte dos representantes dos 10 clubes que irão compor a 1ª divisão do Campeonato Paraibano da próxima temporada.

Discutiu-se, no entanto, a incorporação de uma fase de repescagem, incluindo entre os classificados ao mata-mata o quinto e sexto colocados, mas a ideia acabou não vingando.

Com isso, concretizou-se a expectativa de manutenção do formato de disputa do Paraibano deste ano, ou seja, os dez times jogando entre si em turno único, com os quatro melhores classificando-se para as semifinais. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão. As semifinais e a final acontecerão em dois jogos.

Em relação às datas, a 113º edição do Campeonato Paraibano terá início no dia 17 de janeiro. Como a CBF livrou as datas da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil do calendário dos estaduais, ficou mais fácil conciliar a tabela do Campeonato Paraibano de 2024 com o calendário dos clubes.

Na Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Sousa estão na fase preliminar, enquanto o Treze já está na fase de grupos. Em relação à Copa do Brasil, os representantes paraibanos são Treze e Sousa.

Confira a tabela básica do Paraibano de 2024:

1ª rodada

Pombal x Campinense

Atlético-PB x CSP

Nacional de Patos x Sousa

Botafogo-PB x São Paulo Crystal

Treze x Serra Branca

2ª rodada

Botafogo-PB x CSP

Pombal x Atlético-PB

Sousa x Serra Branca

São Paulo Crystal x Campinense

Nacional de Patos x Treze

3ª rodada

Campinense x Botafogo-PB

São Paulo Crystal x Nacional de Patos

Serra Branca x Pombal

CSP x Sousa

Treze x Atlético-PB

4ª rodada

Nacional de Patos x Atlético-PB

Botafogo-PB x Sousa

CSP x Treze

Pombal x São Paulo Crystal

Serra Branca x Campinense

5ª rodada

Atlético-PB x Serra Branca

Botafogo-PB x Nacional de Patos

CSP x Pombal

Sousa x Campinense

Treze x São Paulo Crystal

6ª rodada

São Paulo Crystal x Atlético-PB

Campinense x CSP

Pombal x Botafogo-PB

Serra Branca x Nacional de Patos

Sousa x Treze

7ª rodada

Atlético-PB x Botafogo-PB

Treze x Campinense

Nacional de Patos x CSP

Sousa x Pombal

São Paulo Crystal x Serra Branca

8ª rodada

Botafogo-PB x Treze

Campinense x Atlético-PB

Nacional de Patos x Pombal

CSP x Serra Branca

Sousa x São Paulo Crystal

9ª rodada

Atlético-PB x Sousa

Campinense x Nacional de Patos

São Paulo Crystal x CSP

Treze x Pombal

Serra Branca x Botafogo-PB

Com gepb