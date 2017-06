BRASILEIRÃO

Fabuloso marca mais uma vez e Vasco vence o Sport em casa

Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O Vasco se recuperou da goleada sofrida no meio de semana e venceu por 2 a 1 o Sport, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a nove pontos e subiram para a oitava posição do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos seguem com sete, na parte de baixo da classificação.

Após um primeiro tempo muito ruim tecnicamente, o Vasco melhorou na etapa final e conseguiu chegar a vitória com gols de Luís Fabiano e Douglas. André, de pênalti, diminuiu para o Sport.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente a Chapecoense, na Arena Condá, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Sport vai receber o São Paulo na Ilha do Retiro.