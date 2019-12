Ex-técnico do Treze morre aos 70 anos, informa rádio

O técnico de futebol Nereu Pinheiro, que trabalhou no Treze na década de 1990, faleceu nesta quinta-feira (12).

A informação foi veiculada na programação matinal da Rádio Jornal de Recife.

Ele faleceu vítima de um tumor na cabeça. Nos últimos quatro meses, encarou tratamento intensivo, mas não resistiu.

O treinador tinha 70 anos e um extenso currículo no futebol nordestino, sobretudo em Pernambuco.

Coincidentemente, Nereu morreu no dia em que se completa 20 anos de um dos acessos do Santa Cruz à Série A do Campeonato Brasileiro em 1999, quando comandou o Tricolor do Arruda.

No mesmo ano, inclusive, registra-se uma de suas últimas passagens no Galo da Borborema, onde também trabalhou em 1992.