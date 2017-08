Ex-técnico do Treze é atropelado e está internado em Porto Alegre

O ex-técnico do Treze, Leocir Dall’Astra, de 54 anos, foi vítima de um atropelamento em Porto Alegre, na tarde de segunda-feira (29). Ele está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Mãe de Deus, na capital gaúcha.

De acordo com o filho de Leocir, Leonardo Dall’Astra, o profissional sofreu fraturas em 12 costelas e outros ossos do corpo e perfuração no pulmão.

Em contato com o portal do GloboEsporte do Rio Grande do Sul, ele afirmou que seu pai “está bem”, mas que inspira cuidados e que nos próximos dias os médicos terão um panorama melhor do quadro de saúde dele.

Na página do treinador no Facebook, a família Dall”Astra postou uma mensagem de agradecimento pelo apoio e informou que o “susto foi grande” e que Leocir “encontra-se em recuperação no hospital”. Foto: Ascom / Treze FC

– Agradecemos as mensagens de apoio que temos recebido de todos. Informamos que o Leocir está bem e encontra-se em recuperação no hospital. O susto foi grande, mas com as boas energias, orações e os pensamentos positivos a recuperação será rápida – diz o texto.

O acidente ocorreu por volta das 16h de segunda-feira, na Avenida Bento Gonçalves. Segundo o registro da ocorrênica na polícia, Leocir foi atropelado enquanto pedalava perto de casa por uma caminhonete Renault Master. O condutor do veículo, de 26 anos, prestou socorro. A polícia apreendeu os dois veículos para perícia e também solicitou imagens de câmeras de monitoramento da região para verificar se alguma registrou o acidente.