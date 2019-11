Ex-Raposa e Galo, meia paraibano é contratado pelo Sousa

A semana começou com novidades em um dos três times representantes do sertão no Campeonato Paraibano de 2020.

Nesta segunda-feira (18) o Sousa anunciou a chegada do meio-campista Téssio, de 25 anos, revelação do Treze, para a próxima temporada, chegando ao número de 12 contratações até o momento.

Natural de Soledade, no cariri paraibano, o jogador, que estava no Tupynambás-MG, também acumula no seu currículo clubes como Madureira-RJ, Metropolitano-SC, Campinense, Nacional de Patos e ASA-AL.

Na última semana, o Dinossauro também revelou o início de sua pré-temporada para o dia 15 de dezembro, e o primeiro amistosos preparatório para o estadual do ano que vem será fora de casa, no dia 28 de dezembro, diante do Assu-RN.

O Sousa está no Grupo B do Paraibano de 2020, junto de Campinense, CSP, Nacional de Patos e São Paulo Crystal.

Confira as contratações do Dinossauro do Sertão para 2020.

Zagueiros: Cláudio Baiano, Jadson Sergipano, Jefferson Freitas;

Laterais: Iranilson (D), Jaime (E);

Meio-campistas: Romeu, Júnior Lira, Bruno Menezes, Bruninho, Téssio;

Atacantes: Rodrigo Poty, Daniel Caiçara.