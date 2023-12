Ex-Botafogo-PB, zagueiro aposta no Campinense no Paraibano 2024

O Campinense ainda está trabalhando na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paraibano. Mas uma coisa já deu para perceber, o time do técnico Francisco Diá vai ser jovem e uma base formada por nomes mais discretos do futebol.

E para quem já é experiente, esse fator é justamente o que vai fazer diferença para a Raposa em 2024. Que o diga o zagueiro Ramon Baiano, um dos contratados para temporada 2024.

“Posso falar para o torcedor que acredite, confie no time. Eu sei que os torcedores esperam contratações de nomes conhecidos no futebol. Mas eles podem acreditar e apoiar o time, porque é um grupo de muita qualidade. Muitos jovens que querem mostrar serviço”, disse o defensor.

O zagueiro teve uma passagem pelo Botafogo-PB em 2023, justamente quando o técnico Francisco Diá passou pela Maravilha do Contorno. Depois do Belo, ele jogou no Monsoon de Porto Alegre.

Ramon, inclusive, admitiu que um contato do treinador da Raposa foi fundamental para aceitar o desafio no Rubro-Negro.

“Eu já havia trabalhado com o professor Diá. Ele e o pessoal da diretoria entraram em contato, e eu fiquei empolgado diante de tudo o que foi passado. Não tenho dúvida que faremos as coisas acontecerem”, confessou.

Em 2024, o Campinense vai disputar apenas o Campeonato Paraibano. A missão é difícil, porque só um bom rendimento vai devolver ao Rubro-Negro um calendário mais robusto no ano de 2025. Até lá, muito trabalho ainda vai precisar ser feito.

“Sabemos os objetivos do Campinense no Campeonato Paraibano. O grupo está focado. Mesmo sendo um time jovem, muitos possuem uma boa experiência. Acredito que faremos um excelente estadual”, completou Ramon Baiano.

Os trabalhos na pré-temporada da Raposa começaram nessa semana. Até então, são 19 atletas à disposição do comandante. A estreia do Campinense no Campeonato Paraibano de 2024 vai ser fora de casa, contra o Pombal. Largar bem, é claro, é fundamental.

* Com gepb