Ex-BBB sofre ataque homofóbico de conselheiro do Sport

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Sport Clube do Recife repudiou o ato de homofobia de um conselheiro do clube contra o ex-participante do Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, e informou pelas redes sociais que vai tomar providências. Áudios do diretor debochando da visita do ex-BBB à sede do clube vazaram na internet.

“Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou em um bordel, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro. Isso é uma desmoralização, ausência de vergonha na cara. É isso que a gente está vivendo. Não tem mais respeito, filho não respeita pai, pai não respeita filho. É a depravação”, disse o conselheiro.

Nem mesmo o PT (Partido dos Trabalhadores), que não governa o país há cinco anos, ficou de fora dos ataques do conselheiro do clube.

“É o retrato do legado que o PT deixou para a gente”.

Gil do Vigor usou o Twitter, nesta sexta-feira (14), para lamentar o primeiro ataque homofóbico que recebeu após sair do BBB e disse que providências serão tomadas.

“Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca muito! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo. É muita dor!”.

O Sport Clube do Recife usou a mesma rede social para ser posicionar contra o ataque homofóbico. “O Sport Clube do Recife é de todos. Gil do Vigor é e será sempre um legítimo representante das cores do Sport”.

O clube afirmou que é plural e não segrega quem ama o Sport. “Um clube plural, do povo. A maior torcida do Norte/Nordeste. Não segregamos quem ama o Sport. O amor que une nossa torcida ao clube é incondicional”.

A nota publicada na rede social diz ainda que o clube está tomando todas as providências para penalizar o ato de preconceito. “O Sport e o Conselho Deliberativo garantem que estão tomando todas as providências para que esse e todo e qualquer ato de preconceito seja devidamente penalizado”.

O clube termina a mensagem agradecendo a Gil do Vigor. “Obrigado Gil, por levar o nome do Sport para todo o mundo. Pelo Sport tudo!”

Gil do Vigor esteve no na última quarta (12), à convite da diretoria, para conhecer o estádio. O vídeo da visita publicado no Instagram do ex-BBB teve mais de 1,3 milhão de curtidas.