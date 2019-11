Ex-atacante entra em acordo com diretoria e deixa o Botafogo-PB

O ex-jogador Fernando Gaúcho, que atuou como diretor executivo do Botafogo-PB ao longo do ano, não faz mais parte da diretoria do clube.

O dirigente enviou comunicado à imprensa nesta sexta-feira (08) detalhando sua saída.

Fernando acertou o fim do vínculo com o time da estrela vermelha em comum acordo, alegando projetos pessoais.

A direção botafoguense definiu que o também ex-atacante Warley, ídolo do Belo, que já atuava como gerente de futebol e auxiliar técnico de Evaristo Piza, vai acumular o cargo.

O intuito da cúpula da Maravilha do Contorno é que W9 se torne a ponte entre a comissão técnica e a diretoria.

De acordo com Sérgio Meira, a saída de Fernando Gaúcho se deu em comum acordo com a diretoria do clube. O presidente afirmou que o executivo tem projetos pessoais e vai dar sequência aos mesmos. Por isso, deixou a Maravilha do Contorno.

Leia a carta do executivo de futebol Fernando Gaúcho, agora ex-dirigente do Botafogo-PB:

COMUNICADO À IMPRENSA, TORCEDORES E AMIGOS.

Venho por meio deste, comunicar à imprensa, aos torcedores e amigos a minha saída da direção executiva de futebol do Botafogo Futebol Clube.

Desde a minha chegada, ainda para coordenar a base, procurei desempenhar com responsabilidade e competência as funções que me foram confiadas. Embora o meu trabalho seja muito peculiar e de bastidores, a avaliação do mesmo deverá feita através dos acontecimentos durante todo o ano de 2019.

Acredito que em algum momento fui útil na conquista do Tri campeonato estadual, do vice inédito da copa do nordeste, dos avanços na copa do Brasil e até mesmo na campanha oscilante da série C. Preciso realçar o trabalho de reestruturação desenvolvido na base do clube, e a participação ainda que indireta nas negociações envolvendo os jogadores, que trouxeram receitas financeiras jamais obtidas pelo clube.

Certamente haverão críticas e elogios, mas o que fica são os resultados práticos e a certeza plena que da minha parte jamais faltou entrega para que o Botafogo FC continuasse a ser grande.

No futuro desafio seguirei a minha trajetória com a mesma lisura e honestidade com que me dediquei ao Botafogo Futebol Clube. Agradeço ao presidente Sérgio Meira e sua diretoria de 2019. Agradeço ao ex-vice Breno Morais por confiar e indicar o meu trabalho.

Fernando Jaques da Silva