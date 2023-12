Evento ‘Os 10+ do Karatê’ acontece hoje em Campina Grande

A Associação de Karatê Sport Center (ASKASC) realiza, nesta sexta-feira, 22, o evento ‘Os 10+ do Karatê’. Na solenidade, serão homenageados os atletas da Vila Olímpica Plínio Lemos que mais se destacaram em 2023. O evento acontecerá na Associação Atlética Banco do Brasil às 19h.

O Karatê da Vila Plínio Lemos, com sua Escolinha de Iniciação Esportiva conta com o apoio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Atualmente, a modalidade conta com mais de cem alunos, entre eles, Breno Guedes, Guilherme Lima e Thayse Freitas. ‘Karatecas’ que estão sempre se destacando em competições regionais e nacionais.

Os 10+ é o evento que premia os melhores atletas de karatê do ano. Estes atletas competem em eventos municipal, estadual e nacional, sempre obtendo bons resultados em todas essas competições. Os atletas homenageados participaram em 2023 de 15 competições em todo o Brasil. Nesta temporada a equipe Plínio Lemos, foi octa campeã paraibana, vice campeã da etapa classificatória do campeonato brasileiro de Natal- RN, tetra campeã do Open RN, campeã da copa Tamashi- João Pessoa, tetra campeã do Open PB, campeã da copa AABB.