Esporte na Paraíba: os melhores de 2019 serão premiados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realiza, nesta segunda-feira (16), no Teatro Paulo Pontes, situado no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, a partir das 20h, o Prêmio Melhores do Esporte Paraibano 2019.

O evento premiará os atletas e paratletas, além de técnicos e dirigentes que se destacaram ao longo do ano em diversas modalidades, além de homenagear personalidades do Estado que fizeram história e que ganharam projeção nacional e internacional.

“Ao longo do ano foram muitos os investimentos no esporte que o Governo do Estado realizou e, para coroar tudo isso, haverá um grande evento no Paulo Pontes como reconhecimento ao trabalho de cada um que contribuiu para o engrandecimento aqui na Paraíba. Vai ser algo inédito jamais visto aqui na Paraíba porque, além das premiações, também haverá diversas homenagens àquelas que fizeram história no esporte”, disse o secretário Hervázio Bezerra, da Juventude, Esporte e Lazer.

A abertura contará com a apresentação do Prima.

“O Prima estará se apresentando para abrilhantar ainda mais essa grande festa, pois o Governo vai fechar com chave de ouro o calendário esportivo, que contou com muitos investimentos e que gerou inúmeras vitórias, o que enalteceu o nome da Paraíba em outros estados e também fora do país”, concluiu o secretário.

Além de premiar vários atletas e paratletas, será escolhido ao final do evento o melhor de todos, bem como haverá um reconhecimento a quem trabalhou diretamente no calendário deste ano.

“Uma comissão da Sejel fez uma avaliação geral e divulgará como parte final da festa o atleta que mais se destacou. O evento também será uma oportunidade de reconhecimento a quem trabalhou nas ações que compuseram o calendário esportivo paraibano”, frisou José Hugo.