Esporte de Patos vence Serrano e desencanta no Paraibano

Em um jogo de três expulsões, o Esporte de Patos venceu o Serrano por 2 a 0, neste domingo, no Estádio José Cavalcanti, em Patos, pela quarta rodada do Campeonato Paraibano.

Os gols do Patinho, que ainda não havia vencido no estadual, foram marcados por Caaporã e Vitor.

Com a vitória, o Esporte soma três pontos, passando a lanterna do Grupo B para o CSP, que segue sem pontuar. Já o Lobo da Serra permanece com três pontos, na última colocação do Grupo B.

No duelo desta tarde, Darlan foi expulso pelo Serrano. Caaporã e Marcílio, tomaram o cartão vermelho pelo Esporte.

Na próxima rodada, o Serrano joga contra a motivada Perilima, na quarta-feira, no Amigão. Já o Esporte faz clássico diante do Nacional no JC.