Esporte de Patos quebra invencibilidade do Sousa no Paraibano

Caiu o último invicto do Campeonato Paraibano. Em Patos, o Esporte confirmou sua ascensão e venceu o Sousa por 2 a 1, no Estádio José Cavalcanti. Júnior Mineiro e Carioca marcaram para o Patinho, cabendo a André Beleza descontar para o Dino, que até então não havia perdido na competição.

Apesar da vitória, o Esporte não pode brigar mais pela classificação no Grupo B, que não ultrapassaria Campinense e Atlético. Agora, a luta é para se livrar do rebaixamento. O Patinho soma 9 pontos. O Sousa, por sua vez, estacionou nos 13 pontos no Grupo A, mas pode ser ultrapassado pelo Nacional na luta por vaga.

Na próxima rodada, a penúltima, o Esporte enfrenta o Serrano, quarta-feira, no Amigão. O Dino vai encarar o CSP, domingo, em casa.