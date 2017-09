ELIMINATÓRIAS

Espanha domina a Itália e fica perto da vaga na Copa do Mundo

foto: divulgação

No duelo de gigantes desta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, a Espanha mostrou-se bastante confiante e dominou a Itália no Santiago Bernabéu. Com grande atuação de Isco, os donos da casa dispararam 3 a 0 sobre os italianos (dois do meia e um de Morata), chegaram a 19 pontos na tabela de classificação e abriram três da Azzurra, que perdeu sua invencibilidade.

Com o resultado, mesmo restando ainda três partidas para o encerramento, a Fúria fica próxima de uma vaga na Copa do Mundo, já que terá pela frente Liechtestein, Albânia e Israel.

Em jogos contra os outros times do grupo, por sinal, tanto os espanhóis quanto os italianos, que fecham sua participação Israel, Macedônia e Liechtestein, ostentam 100% de aproveitamento.

Veja outros resultados da rodada:

Israel 0 x 1 Macedônia

País de Gales 1 x 0 Áustria

Ucrânia 2 x 0 Turquia