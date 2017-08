MUNDIAL

Érica de Sena bate recorde sul-americano com 4º lugar da marcha atlética

Foto: Wagner Carmo/CBAt

Érica de Sena, última integrante da B3 Atletismo a estrear no Mundial de Londres, bateu o recorde sul-americano e conquistou o 4º lugar nos 20 km da marcha atlética neste domingo. O resultado também será contabilizado para a pernambucana de 32 anos na contagem de pontos do Circuito Mundial da IAAF.

Érica superou os 20 km de prova em 1h26min59 – a marca continental anterior, também da brasileira, era de 1h27min18, estabelecida no Mundial de Marcha Atlética de 2016, disputado em Roma (Itália), no qual Érica conquistou a medalha de bronze.

“O objetivo era a medalha e fiquei muito perto. O outro era melhorar minha marca e consegui. Planejei tudo para chegar na minha melhor forma no Mundial”, disse Érica, que foi a 6ª colocada no Mundial de Pequim/2015 e a 7ª na Olimpíada do Rio/2016. “A marcha vem evoluindo bastante, é um resultado bom para o Brasil e para a marcha. Espero que as pessoas possam conhecer um pouco mais a modalidade.”

A marchadora da B3 Atletismo esteve junto do pelotão que liderou a prova ao longo de praticamente todo o percurso, ficando um pouco mais distante no quilômetro final.

“Eu poderia muito mais, mas devido às plaquinhas na última volta, eu decidi não arriscar e ser desqualificada. É melhor frear um pouco e chegar mais atrás. Infelizmente, a marcha é assim”, disse Érica.

As plaquinhas a que Érica se referiu são as advertências que podem ser aplicadas aos marchadores durante a prova. Na marcha, os atletas sempre devem manter um dos pés em contato com o chão.

Caso isso não ocorra, o marchador é punido por flutuar. Além disso, o atleta sempre deve manter a perna da frente esticada a cada passada – o joelho flexionado caracteriza uma corrida, não uma caminhada.