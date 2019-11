Empate complica a situação do Cruzeiro e rebaixa seu adversário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Cruzeiro decepcionou seu torcedor ao empatar em 0 a 0 com o Avaí nesta segunda-feira (18), no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Mineirão contra o lanterna, a equipe celeste repetiu as apresentações recentes, com um futebol ruim.

O ponto conquistado só foi suficiente para sair do Z-4, jogando o Fluminense para a degola. Com a igualdade, o Avaí também saiu de campo insatisfeito, já que agora está matematicamente rebaixado para a segunda divisão.

O time catarinense soma 18 pontos e já não pode alcançar a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, justamente o Cruzeiro, que soma 36. Na próxima rodada, o time mineiro terá duelo com o Santos, na Vila Belmiro, no sábado (23), enquanto o Avaí receberá a Chapecoense no dia seguinte.

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique, Éderson (Robinho); Thiago Neves, Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha), David (Fred); Sassá. T.: Abel Braga

AVAÍ

Vladimir; Lourenço, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Luanderson (Wesley), Pedro Castro, Richard Franco e Luan Pereira (Matheus Barbosa); Caio Paulista (Matheus Lucas) e Vinicius Araújo. T.: Evando Camillato

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Thiago Neves e Pedro Rocha (CRU), Igor Fernandes e Vinícius Araújo (AVA)