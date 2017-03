COMEMORAÇÃO

Emocionado, técnico do Sousa vibra com vitória no Clássico do Sertão

O golaço de falta marcado por Eder Guerreiro, aos 38 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória do Sousa por 2 a 1 sobre o Atlético de Cajazeiras, não foi suficiente para tirar o Esmeraldino da zona de rebaixamento do Paraibano.

Mas, sem dúvida, o triunfo no Clássico do Sertão inflou a confiança do time Dinossauro para as rodadas restantes da primeira fase.

Somando 14 pontos, mesma pontuação do CSP, primeiro time fora do Z-2, o Sousa é o nono colocado do torneio, e com quatro jogos a serem disputados, é importante que o time não perca contato com seu principal rival na luta contra a degola.

Em seu segundo jogo comandando a equipe alviverde, o treinador Índio Ferreira conseguiu sua primeira vitória, e logo contra o maior rival da equipe sousense.

Ex-jogador, com passagem por grandes clubes do futebol nacional, ainda assim o técnico se emocionou com o resultado, e chegou a chorar após o jogo, dedicando o triunfo à torcida do Dino.

Foto: Divulgação

– Já disputei vários clássicos por Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Juventude, Goiás, Vitória-BA, o BaVi, mas nunca vi uma entrega tão grande, a dedicação dessa torcida. Essa vitória é para eles – disse, emocionado.

Índio também fez questão de elogiar seus jogadores, e garantiu que o Sousa vai seguir firme em busca do objetivo de permanecer na primeira divisão do estadual.

– A vitória foi fundamental, a torcida nos ajudou. Estamos de parabéns. Não eu, mas esse grupo. Há muito tempo merecíamos essa resposta, e eles deram porque foram guerreiros. Vamos sair dessa situação (luta contra o rebaixamento), vamos buscar. É o que mais a gente quer – concluiu.

Para seguir na briga contra a degola, o Dinossauro volta a campo no próximo domingo (26), pela 15ª rodada, quando enfrentará o Auto Esporte, terceiro colocado, e com apenas cinco pontos a mais na tabela de classificação. A partida será no CT Ivan Tomaz, em João Pessoa.