Embalado, Flamengo espera ficar próximo do título contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O líder Flamengo inicia às 16h deste domingo (10), em duelo com o Bahia no Maracanã, sequência que poderá lhe garantir o título do Campeonato Brasileiro antes do confronto direto que terá com o vice-líder Palmeiras, ainda na briga, no início de dezembro.

Antes dos palmeirenses, o Flamengo terá pela frente, além dos baianos, clássico com o Vasco, em jogo adiantado, reencontro com o Grêmio, rival eliminado na Taça Libertadores, e duelo com o Ceará no Maracanã -entre esses dois últimos jogos, terá a finalíssima do torneio continental contra o River Plate (ARG).

Se conseguir três vitórias e um empate nessas próximas quatro rodadas, o Flamengo chegará aos 84 pontos. Mesmo que não pontue mais a partir disso, poderá ser alcançado nesse quesito pelo Palmeiras, mas ficará à frente no número de vitórias, critério de desempate, garantindo, portanto, o título da competição.

Ao final da última rodada, o Flamengo somava 74 pontos, oito à frente do time alviverde, que tem clássico com o Corinthians neste sábado (9). O time rubro-negro terá ainda na reta final da competição, além da visita ao Palmeiras, duelos com Avaí e Santos -o primeiro em casa e o segundo fora.

O primeiro adversário dos flamenguistas na sequência decisiva, o Bahia, mira objetivo mais modesto: voltar a vencer depois de cinco rodadas, nas quais acumulou três derrotas e dois empates. Se esboçar uma reação, poderá até projetar uma ida à próxima Libertadores.

Hoje, o clube tricolor soma 43 pontos, a cinco do G-6 -que pode virar G-8, caso o Flamengo conquiste a Libertadores neste ano e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, se mantenha entre os primeiros colocados.

No Rio, o time baiano terá dois desfalques. Além de Giovanni, lesionado, Ronaldo não jogará por razões contratuais. As baixas do Flamengo ficam por conta de Rafinha e do treinador Jorge Jesus, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Arrascaeta, lesionado, é dúvida para o confronto.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão; Éverton Ribeiro, Gérson e Vitinho; Gabriel e Bruno Henrique. T.: Jorge Jesus

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore; Artur, Flávio, Marco Antônio e Élber; Gilberto. T.: Roger Machado

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo (10)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)