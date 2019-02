Embalado, Bota-PB vence Sergipe e sobe na tabela do Nordestão

O Botafogo-PB segue imparável na temporada 2019.

A equipe treinada por Evaristo Pisa visitou o Sergipe neste sábado (16), pela quarta rodada da Copa do Nordeste, e venceu por 2 a 1.

O jogo foi bom só em um tempo, mas o suficiente para o Belo manter sua invencibilidade e subir na tabela de classificação.

Depois de um primeiro tempo muito ruim, com o Botafogo-PB esperando os donos da casa, que precisavam da vitória, mas esbarravam na falta de qualidade técnica de seu time, e em que quase nenhuma chance de gol foi criada, a segunda etapa foi mais movimentada.

Já aos 4, Dico recebeu na meia lua da grande área e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro, mas a bola passou raspando a trave e foi pela linha de fundo.

Mas a rede estava esperando um lance especial para balançar. Aos 8, Dico enfiou para Marcos Aurélio, que invadiu a área, driblou o arqueiro sergipano e, mesmo sem ângulo, colocou uma curva na bola para anotar o gol botafoguense.

Se aproveitando da fragilidade do colorado, o Belo foi para cima de novo aos 11, quando Dico invadiu a área e bateu cruzado, de pé esquerdo, mas Jonathas mandou para escanteio.

O Sergipe tentou reagir aos 23 minutos, quando Eudair chutou de longe, mas a bola foi a direita da meta defendida por Saulo.

Coube a um conhecido do futebol paraiano empatar o jogo. Aos 36, Ariel cruzou da direita, Leandro Love, ex-Treze, desviou de cabeça para mandar no lado direito da meta botafoguense para marcar o gol sergipano.

Mas a alegria durou pouco. Dois minutos depois, Marcos Aurélio bateu da esquerda, Jonhata rebateu e Nando só teve o trabalho de empurrar de pé direito para recolocar o Botafogo-PB na frente do marcador.

Com o resultado, o Botafogo-PB assume momentaneamente a vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 8 pontos, mesma pontuação do Ceará, primeiro colocado. Na quarta-feira (20), o Belo volta a campo, desta vez pelo Paraibano, enfrentando a Perilima, no Amigão, às 20h30. O próximo compromisso pelo Nordestão será no dia 7 de março, contra o Vitória, fora de casa.

O Sergipe segue sabendo só o que é perder. Em quatro jogos, foram quatro derrotas, que deixam o time sem pontuar, na lanterna do Grupo A da competição.