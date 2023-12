Embalado, Atlético encara São Paulo para manter sonho do título: saiba onde assistir

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 21h, no Mineirão, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na briga pelo título, o Atlético vem de vitória importante sobre o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã. Em 3º lugar na tabela, o Galo tem três pontos a menos que o líder Palmeiras.

O time volta a jogar no Mineirão, porque a Arena MRV vai receber o show de Paul McCartney, em BH.

Para o São Paulo, o jogo é para cumprir tabela. Já classificado para a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil e livre do risco de rebaixamento, o time só espera o ano terminar para se preparar para 2024.

A equipe, porém, pode influenciar briga pelo título: depois de encarar o Atlético-MG, neste sábado, recebe o Flamengo, quarta, no Morumbi.

No Galo, o time vem embalado depois do atropelo no Flamengo, na última rodada, em pleno Maracanã. No entanto, Felipão não vai poder repetir o time. Tem problemas na defesa. Jemerson está suspenso, e Maurício Lemos e Saravia são dúvidas.

A dupla deixou o jogo contra o time carioca com problemas musculares. Nos últimos treinos, ficaram na academia e em fisioterapia. Chance para Réver fazer o último jogo da carreira com a torcida do Galo por perto.

Do lado tricolor, mesmo sem novos objetivos no Brasileiro, o técnico Dorival Júnior deve escalar seus titulares no jogo contra o Atlético-MG.

O treinador tem dito que quer levar a equipe à melhor posição possível – o que significa, também, uma premiação maior, já que ela é definida pela colocação na tabela. Erison, que esteve suspenso contra Bahia, volta a ficar à disposição, mas provavelmente no banco.

Ficha Técnica

Atlético-MG

Everson; Everson, Mariano, Igor Rabello e Réver (Lemos), Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Zaracho, Igor Gomes, Paulinho e Hulk Técnico: Felipão

São Paulo

Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato (Luciano); Lucas e Juan Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Sportv e Premiere

* Com ge