Em última partida no Rio, Unifacisa perde para o Flamengo

O basquete Unifacisa foi até o Maracãzinho, enfrentar o Flamengo, na tarde deste sábado, na partida que marcou o encerramento da tour do time de Campina Grande pelo Rio de Janeiro.

A Unifacisa fez um segundo tempo equilibrado contra os líderes do campeonato, mas não encontrou respostas efetivas para parar o ataque rubro negro, principalmente no primeiro quarto, onde ficou concentrada a maior diferença do jogo, e graças ao ataque eficiente, o Flamengo conseguiu fechar o placar em 101 a 75.

Os destaques da partida ficaram por conta de Guilherme Hubner, cestinha da Unifacisa com 13 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. Facundo Corvalan, com 13 pontos, 2 rebotes e 7 assistências. Trevor Gaskins, com 12 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Rafael Rachel, com 11 pontos e 7 rebotes. Seguidos por Matias Solanas, com 7 pontos e 2 rebotes.

A Unifacisa agora volta para Campina Grande, onde terá uma sequência de 3 jogos em casa. O primeiro desafio será na próxima quarta-feira, 27, quando a equipe recebe o Brasília, às 19h30, na Arena Unifacisa. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O JOGO

1º QUARTO – UNIFACISA 10 X 29 FLAMENGO

O Flamengo abriu o placar após certa insistência, esbarrando em uma boa defesa da Unifacisa, com Gui Deodato aparecendo livre embaixo da cesta para os primeiros dois pontos do jogo. A Unifacisa abriu o placar indo para a linha de lance livre duas vezes seguidas, uma com David Nesbitt e outra com Rafael Rachel.

Mas o time de Campina deixou a desejar nos rebotes ofensivos, que foram bem aproveitados por Diarra, pontuando nas segundas oportunidades. Franco Balbi também teve um bom aproveitamento, com 83% de acerto nos arremessos de quadra, contribuindo para a construção de uma vantagem rubro negra. Ofensivamente a Unifacisa não conseguiu estabelecer um ritmo consistente e acabou ficando em desvantagem.

2º QUARTO – UNIFACISA 22 X 28 FLAMENGO

O segundo período foi mais equilibrado. A Unifacisa explorou bem a linha de 3 pontos, onde tiveram um bom aproveitamento, 50%, com Hubner convertendo 2 vezes e Rachel e Gaskins uma cada. Quando atacou a cesta, o time foi parado com faltas e foi para a linha de lance livre, onde teve também uma boa taxa de sucesso.

O destaque ficou por conta de Gui Hubner, que anotou 8 pontos com uma aproveitamento de 61% nos arremessos de quadra. Mas o Flamengo também manteve o nível do período anterior, o time distribuiu bem a bola, o que dificultou bastante para uma defesa mais efetiva da Unifacisa. O destaque rubro negro ficou por conta de Gabriel Jau, com 9 pontos e 90% de aprveitamento, contribuindo para a manutenção da vantagem indo para o intervalo.

3º QUARTO – UNIFACISA 23 X 23 FLAMENGO

O terceiro período foi o mais equilibrado da partida. A Unifacisa conseguiu se estabelecer no ataque e voltou a pontuar bem, explorando as jogadas perto da cesta com Rafael Rachel, que teve 7 pontos e 4 rebotes no período.

O time de Campina também melhorou na distribuição das jogadas, com a maioria dos jogadores que entraram em quadra pontuando. Mas defensivamente o time paraibano seguiu com dificuldades de parar o ataque do Flamengo, que novamente teve um alto aproveitamento nos arremessos de quadra, comandados por Franco Balbi, que anotou 7 pontos e 3 assistências.

4º QUARTO – UNIFACISA 18 X 21 FLAMENGO

Atrás no placar, a Unifacisa aumentou o volume nos arremessos de 3 pontos, buscando diminuir a diferença, com Corvalan convertendo 3 vezes para 9 pontos. Mas o Flamengo assumiu o controle do jogo, liderados por Gui Deodato que teve 100% de aproveitamento no período, impedindo uma reação do time paraibano e confirmando a vitória.

“Acho que a grande diferença do jogo de hoje ficou no primeiro quarto, pecamos muito na defesa e são pontos que vamos ter que corrigir para as próximas partidas. O restante do jogo foi bastante equilibrado, conseguimos pontuar bem, mas foi difícil parar o ataque do Flamengo hoje. Agora é focar nos próximos jogos, temos 3 partidas em casa pela frente, precisamos de 2 vitórias para carimbar a vaga no Super 8, vamos buscar fazer valer o mando de quadra e conseguir essa classificação”, comentou o pivô da Unifacisa, Guilherme Hubner.