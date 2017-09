SÉRIE B

Em rodada dos mandantes, Inter reassume liderança e Paraná entra no G4

Foto Ricardo Duarte/SCI

O sábado encerrou a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com seis jogos. O Inter fez bem o dever de casa, goleando no Beira-Rio, e retomou a liderança. Ainda na parte de cima da tabela, Oeste e Vila Nova venceram e embolaram a briga, mas quem sorriu a toa foi o Paraná, que entrou na zona de classificação pela primeira vez. Na luta contra o rebaixamento, Luverdense e ABC se complicaram ainda mais.

O Internacional manteve a ótima fase como mandante e reassumiu a liderança. Apesar da falta de pontaria do atacante Leandro Damião, que perdeu três gols feitos, o Colorado chegou ao sexto trunfo seguido no Beira-Rio. Na tarde deste sábado, bateu o Figueirense, por 3 a 0, em Porto Alegre.

Com este resultado, o Inter se reabilitou da derrota para o Juventude, por 2 a 1, na rodada passada. De quebra, recuperou a liderança da competição, com 45 pontos. Supera o vice-líder América-MG no número de vitórias: 13 a 12.

O Figueira, por outro lado, seguem com a campanha irregular que o mantém dentro da zona de rebaixamento. Os catarinenses continuaram na 18.ª colocação, com 25 pontos. Têm dois a menos que o Luverdense, primeiro fora da degola.

Dá-lhe Tigrão! O Vila Nova-GO se manteve firme dentro do G4 – zona de acesso – ao vencer o Luverdense, por 2 a 1, nesta tarde, no estádio Serra Dourada. A vitória foi justa e deixou o time goiano com 42 pontos, em terceiro lugar, com o time do Mato Grosso bem perto da zona do rebaixamento, com 27 pontos, em 16.º lugar.

NO G4…

O que se viu na Vila Capanema na noite deste sábado foi uma verdadeira festa. Os pouco mais de 14 mil torcedores que lotaram o estádio viram o Paraná vencer o Londrina, por 2 a 1, de virada, e entrar pela primeira vez no G4. A partida teve como grande destaque o meia Renatinho, que marcou aos 47 minutos do segundo tempo.

Essa foi a sexta vitória seguida do Paraná jogando diante dos seus torcedores, que foram aplaudidos pelos torcedores após o apito final. O time chegou aos 40 pontos e assumiu o quarto lugar por conta do saldo de gols (13 contra 7 do Juventude). Já o Londrina estacionou nos 33 e ficou mais distante do G4, aparecendo na décima colocação.

O Oeste confirmou a boa fase na tarde deste sábado ao derrotar o Náutico pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na Arena Barueri. Enquanto o time paulista continuou sua saga para tentar se aproximar do G4, a equipe pernambucana se afundou na zona de rebaixamento.

O Oeste vem de quatro jogos sem derrotas, sendo três triunfos consecutivos, ficando assim com 37 pontos, a três do G4. Já o Náutico continua sem ter uma sequência positiva e fica na vice-lanterna, com 20. O primeiro fora do descenso, o Luverdense, soma 27.

SAIU…

O Paysandu conseguiu se livrar da zica e deu uma respirada na luta contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense colocou um fim ao jejum de quatro jogos sem vitórias ao derrotar o ABC, por 2 a 0, no Estádio da Curuzu, em Belém.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 30 pontos, subindo para o 14º lugar, abrindo cinco do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O ABC, por sua vez, aumentou sua série de jogos sem vitória para sete jogos, amargando a lanterna da Série B, com 17 pontos.

AQUI NÃO…

Em uma tarde inspirada de Misael e Rafinha, o Brasil de Pelotas respirou em relação a briga contra o rebaixamento ao vencer o CRB neste sábado, por 2 a 0, no Estádio Bento de Freitas. O atacante deu as duas assistências para os gols marcados pelo camisa 10.

Reabilitado da derrota para o Náutico, por 1 a 0, na última rodada, o Brasil chegou aos 33 pontos e se distanciou da degola, saltando para o nono lugar. Já o CRB conheceu a segunda derrota seguida no campeonato e caiu para o 13º lugar, com um ponto a menos que o time gaúcho.