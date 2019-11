Em partida eletrizante, Basquete Unifacisa perde para o Flamengo no NBB

Mais uma vez, a Arena Unifacisa foi palco de uma partida emocionante no Novo Basquete Brasil (NBB) 2019/20. Desta vez, o duelo entre Basquete Unifacisa e Flamengo, realizado na noite desta quarta-feira (6), terminou com vitória dos cariocas por 80×79, em partida decidida nos segundos finais.

Apesar do revés, o time paraibano foi ovacionado pela torcida pela garra demonstrada durante todo o jogo contra o atual campeão do NBB. Destaque para o ala-pivô Douglas Nunes, que anotou um duplo-duplo com 19 pontos e dez rebotes e foi o cestinha da Unifacisa na partida.

“A postura da equipe foi muito positiva, pois a todo momento mantivemos uma boa mentalidade e controle das ações. Foi um jogo decidido nos mínimos detalhes, mas a Unifacisa está de parabéns pelo desempenho. Somos uma equipe em formação e que acabou de ser montada, mas jogamos de igual para igual contra o atual campeão do NBB. Isso mostra que vamos fazer um bom trabalho nesta temporada”, destacou o técnico do Basquete Unifacisa, Felipe Santana.

O próximo confronto do Basquete Unifacisa pelo NBB será no dia 16 (sábado), contra o São José, novamente na Arena Unifacisa. O jogo terá início às 16 horas e será transmitido pela TV Itararé e pelo Twitter oficial do NBB.

Primeiro Quarto

Com alto aproveitamento nos arremessos para ambos os times, o primeiro quarto foi movimentado e equilibrado, com poucas faltas e muita velocidade nas jogadas. Pelo lado do Basquete Unifacisa, o ala Delano Spencer foi um dos destaques, com cinco pontos e uma bola de três convertida. Já o Flamengo, com quase 70% de aproveitamento nos chutes, conseguiu encerrar o primeiro quarto com vantagem no placar por 27×18.

Segundo Quarto

Com uma postura mais ofensiva em relação ao primeiro quarto, o Basquete Unifacisa conseguiu encaixar mais jogadas e diminuiu a diferença da vantagem flamenguista, indo para o intervalo com o placar de 44×40 para o time visitante. Nos últimos dois minutos, com boa participação de Douglas Nunes e Miller, a Unifacisa iniciou uma reação que levantou a torcida nas arquibancadas da Arena Unifacisa, colocando ainda mais pressão sobre o Flamengo para o segundo tempo.

Terceiro Quarto

Apesar de esboçar reação no fim do primeiro tempo, o Basquete Unifacisa não conseguiu reverter a vantagem do Flamengo no placar e ficou atrás do marcador durante todo o terceiro quarto. Mesmo com grande atuação de Gemerson, que anotou seis pontos e teve 100% de aproveitamento nos arremessos, o time paraibano viu o Flamengo converter quatro bolas de três pontos no período e encerrar o terceiro quarto mais uma vez à frente, com o placar de 66×57.

Último Quarto

Os últimos dez minutos de partida foram um verdadeiro teste para o coração dos torcedores. Com a desvantagem no placar, o Basquete Unifacisa partiu para cima do Flamengo e, contando com a pressão nas arquibancadas da Arena, conseguiu a virada restando 13 segundos para o término do jogo. Mas, com erro de Douglas Nunes em lance livre e com arremesso de dois pontos convertidos pelo flamenguista Balbi nos últimos dois segundos de partida, o Flamengo retomou novamente a vantagem e venceu o jogo por 80×79.