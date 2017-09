NO BARRADÃO

Em partida com final eletrizante, Vitória e Fluminense ficam no empate

Foto: Reprodução

Em partida movimentada, Vitória e Fluminense empataram por 2 a 2, neste domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Os baianos chegaram a 26 pontos e caíram para a zona de rebaixamento com os demais resultados da rodada. Já os tricolores, com 31, se mantêm no meio da classificação da Série A.

No primeiro tempo, o Vitória foi melhor em campo, mas só traduziu em gol no último minuto, com Neilton. O Fluminense voltou melhor para a etapa final e chegou ao empate com Wendel. Os baianos ficaram com um homem a mais após a expulsão do estreante Robinho, mas viram os tricolores chegarem ao segundo gol com Henrique Dourado, de pênalti. Nos acréscimos, Kanu empatou novamente para dar números finais no Barradão.

Na próxima rodada, o Fluminense vai até Curitiba para enfrentar o Atlético-PR, no domingo. No mesmo dia, o Vitória recebe o desesperado São Paulo, novamente no Barradão.