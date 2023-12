Em nova sede, São Paulo Crystal inicia treinos da pré-temporada

Largando por último em relação ao início da pré-temporada, o São Paulo Crystal finalmente iniciou seus trabalhos, agora, em uma nova sede, após deixar Cruz do Espírito Santo.

No gramado do Estádio Municipal de Alagoa Nova o time fez sua primeira movimentação, visando o Campeonato Paraibano de 2024.

No elenco do Carcará, até o momento, foram confirmados 23 nomes. Alguns deles conhecidos do torcedor paraibano, como os zagueiros Breno (ex-Campinense) e Júlio (ex- Treze e Campinense), o atacante Neto (ex-Campinense) e o goleiro Matheus Lustosa.

Dos 23 confirmados no elenco, 21 já iniciaram os trabalhos sob o comando do técnico Giovani Montinni. Apenas o goleiro Paulo Germano e o meia Fernando devem se juntar ao restante do grupo nos próximos dias.

No Paraibano 2024, o time tricolor estreia contra o BotafogoPB, em João Pessoa.

Confira o atual elenco do São Paulo Crystal

Goleiros: Paulo Germano, Ivonaldo, matheus Lustosa

Zagueiros: Breno; Jadson, Júlio, Vandinho e Jardel

Laterais: Pedrinho e Willian

Volantes: Erick, Flávio e Jeferson Carioca

Meias: Renan, matuto, Davi, Fernando

Atacantes: Kewen, Luís Eduardo, Neto, Henrique Alves, Jales e Elton

* Com gepb