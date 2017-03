OBJETIVO

Em JP, Treze enfrenta Internacional-PB para tentar voltar ao G-4

Um ponto. É essa a diferença entre Treze do Internacional-PB na classificação do Campeonato Paraibano 2017.

Por isso o compromisso de logo mais, às 20h30, no Almeidão, em João Pessoa, é encarado com “jogo de seis pontos” pelas as duas equipes.

(Treze venceu o Inter-PB por 1 a 0 no primeiro turno. Foto: Jeffinho Cariri)

Para a partida, o técnico alvinegro Celso Teixeira vai poder contar com todo o elenco, inclusive com o badalado meia Roger Gaúcho, contratado recentemente em uma negociação onde quase ia para o rival Campinense. Isso motivou a torcida, aliado ao resultado positivo contra o CSP, no último domingo.

– Vamos utilizá-lo sim, já está regularizado e está na relação do jogo. Treinou com no time, lógico que foi pouco tempo. Vou começar com a formação anterior, mas vou ficar com ele para ser utilizado durando o jogo – afirmou o comandante galista sobre o novo reforço.

A tendência é que Teixeira promova a volta do volante Robson ao time. Ele cumpriu suspensão automática na última partida.

Arbitragem

Antônio Umbelino é o dono do apito para Internacional-PB x Treze. Seus assistentes serão Márcio Freire e Thomaz Diniz.

Prováveis escalações

Internacional-PB: Adson, Morcego, Wellington, Carlão e Júnior Alves; Marcílio, Dinho, Elton e Thiago Almeida; Júlio e Bam Bam. Técnico: Laerte Santos.

Treze: Bruno Fuso, Ferreira, Fernando Lopes, Italo e Laerte; Robson, Dedé, Patrick e Marcelinho Paraíba; Edson e Dico. Técnico: Celso Teixeira.