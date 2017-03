RUIM PRO DINO

Em jogo truncado, Sousa e Treze não saem do zero no Marizão

Em um jogo truncado e nervoso, Sousa e Treze não conseguiram sair do zero na noite desta quarta-feira (15), no Marizão.

A peleja teve validade pela 13ª rodada do Campeonato Paraibano 2017.

O resultado foi considerado ruim para os sertanejos, que retornaram para a zona de rebaixamento com 11 pontos.

Já o Galo soma 18, e permanece na quarta colocação, uma vez que foi beneficiado pelo empate também sem gols do Atlético de Cajazeiras com o Paraíba, no Perpetão.

No próximo domingo o Treze pega o Campinense no Clássico dos Maiorais. Já o Sousa volta a jogar no Marizão, e recebe o Atlético-PB no clássico do Sertão.

Foto: Divulgação / Gustavo Carneiro

O jogo

A primeira etapa de Dinossauro x Galo teve poucos lances de perigo. O Sousa conseguiu ter mais volume, e o Treze se resumiu a tentativas de arrancadas de Roger Gaúcho, o jogador mais lúcido do Alvinegro.

Os goleiros foram meros expectadores.

Mas aos 12 minutos o arqueiro Diego Martins, que fez sua estreia com a camisa galista, teve que trabalhar. Em tentativa de inversão de jogo de Marcelinho Paraíba, o esmeraldino Paulinho Mossó conseguiu interceptar e acionou Éder Guerreiro, que da entrada da área chutou rasteiro. O goleiro alvinegro fez a defesa.

Na segunda etapa o Treze até começou com ímpeto, tentando surpreender os donos da casa nos minutos iniciais. Sem sucesso, contudo.

A peleja seguiu truncada até os 30 minutos da etapa complementar, quando Roger Gaúcho perdeu uma oportunidade incrível. De frente para o goleiro Pantera, o camisa 11 poderia ter escolhido o canto e batido, só que ele preferiu o drible, se atrapalhou com a bola e facilitou as coisas para Pantera.

Nos últimos instantes a partida até ameaçou ganhar em emoção, mas acabou 0 a 0.

Ficha técnica

Sousa 0 x 0 Treze

Data: 15/03/2017 – 20h30

Local: Estádio Marizão / Sousa

Competição: Campeonato Paraibano 2017 (13ª rodada)

Arbitragem: Éder Caxias; Oberto Santos e Kildenn Tadeu.

Cartões amarelos: Gilmar, Leandro, Gilmar Couto (S); Marcelinho Paraíba, Jefferson Sandes, Patrick (T)

Cartão vermelho: Gilmar (S)

Sousa: Pantera, Edy (Ricardnho), Gilmar, Leandro e Camilo; Peu, Danilo, Paulinho Mossoró (Robinho) e Éder Guerreiro; André Cassaco (Daniel Caiçara) e Gilmar Couto. Técnico: Índio Ferreira.

Treze: Diego Martins, Ferreira, Ítalo, Laerte e Jefferson Sandes (Júlio Machado); Patick, Robson e Dedé (Rafael Araújo); Marcelinho Paraíba (Érico Júnior), Jean Carlo e Roger Gaúcho. Técnico: Celso Teixeira.