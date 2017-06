ATAQUE SEM FREIO

Em jogo remarcado, Grêmio arrasa Chapecoense na Arena Condá

Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio não tomou juízo e fez 6 a 3 na Chapecoense, na noite desta quinta-feira, em partida realizada em Chapecó, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols gremistas foram marcados por Michel (duas vezes), Everton (duas vezes) e Luan. Pela Chape, Reinaldo, Luiz Antônio e Arthur Caíke balançaram as redes.

O jogo foi repleto de lances curiosos e arbitragem confusa.

Foto: Divulgação/ GFBPA

Com o resultado, o Grêmio assume a vice-liderança do Brasileirão com 12 pontos, um ponto atrás do líder Corinthians. Já o índio Condá, que entrou em campo defendendo a liderança da tabela, cai para a quinta colocação, com 10.

O confronto entre as duas equipes foi adiado pela CBF devido ao mau tempo na cidade de Chapecó, o que ocasionou o atraso dos times até o município que tiveram que viajar de Porto Alegre até Chapecó de ônibus.

O próximo jogo da Chapecoense vai ser contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), deste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O Grêmio volta a campo na segunda-feira às 20h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena, em confronto que encerra a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.