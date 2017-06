BRASILEIRÃO

Em jogo movimentado, Botafogo e Coritiba empatam no Rio

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Botafogo e Coritiba fizeram um jogo bastante movimentado na manhã deste domingo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No final deu empate em 2 a 2 com Kleber e Henrique Almeida marcando de pênalti para os visitantes, e Roger e Carli descontando para o Alvinegro.

O resultado mantém o Coritiba nas primeiras posições, com 13 pontos, enquanto o Botafogo continua pelo meio da tabela com oito.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, no início da sétima rodada do Brasileirão. Desta vez o Alvinegro jogará fora de casa, diante do Vitória, no Barradão. Já o Coritiba só joga na quinta, quando recebe o Bahia no Couto Pereira.