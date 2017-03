COM O PÉ DIREITO

Em jogo histórico, Chapecoense vence Zulia na estreia em Libertadores

A estreia da Chapecoense em edições da Copa Libertadores da América não poderia ser melhor.

Na noite desta terça-feira, o Verdão do Oeste bateu o Zulia, no estádio José Encarnación Romero, na Venezuela, por 2 a 1.

Reinaldo foi o autor do histórico primeiro gol do clube na competição, enquanto Luiz Antônio anotou o segundo com um belo tento. No fim, Arango descontou para os donos da casa.

Foto: Divulgação

Com a vitória, a Chapecoense arranca bem na Libertadores e assume a ponta do grupo 7. Pelo menos até a próxima quinta-feira, quando acontece o outro jogo do grupo, entre Lanús e Nacional, na Argentina. O Zulia segue zerado.

O próximo compromisso da Chapecoense pela Libertadores é no dia 16 de março, uma quinta-feira, contra o Lanús, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó. O Zulia enfrenta o Nacional, no dia 15, fora de casa.

Antes de enfrentar o Lanús, o time verde e branco entra em campo pelo Campeonato Catarinense, contra o Inter de Lages, no dia 11 de março.