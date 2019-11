Em jogo de sete gols, Goiás passa pelo Bahia e sonha com o G8

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Em duelo direto por uma vaga no agora G8 do Brasileirão, o Goiás bateu o Bahia de forma avassaladora por 4 a 3 em partida válida pela 34ª rodada. O resultado colocou o time goiano na nona colocação do campeonato, ultrapassando o próprio Bahia.

O Goiás abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Rafael Moura balançou as redes, mas o bandeirinha marcou que a bola tinha saído de campo no cruzamento de Leandro Barcia. Após análise do VAR, foi confirmado o gol. Três minutos depois, Leandro fez novo cruzamento, desta vez para Michael mandar no canto.

No segundo tempo, o que se viu foi uma trocação franca de gols. O Bahia diminuiu com o Gilberto, mas depois o Goiás fez o terceiro com Marcelo Hermes. Aos 34, João Pedro marcou um bonito gol da entrada da área, mas no minuto seguinte Marlone fez o quarto. Aos 46 do segundo tempo, Fernandão marcou o terceiro.

Sem vencer há três jogos, o Goiás voltou a sentir o gosto da vitória e a sonhar com uma vaga na Libertadores, torneio que o time disputou uma única vez, em 2006.

O Goiás agora soma 46 pontos, quatro atrás do Corinthians, que é o oitavo colocado com 50 pontos. O time paulista joga às 18h contra o Botafogo. Já o Bahia cai para décimo, com 44 pontos, mesma pontuação do Vasco, que já havia atuado nesta rodada com o jogo atrasado contra o Flamengo.

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Fabio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes; Gilberto, Leo Sena e Thales (Marlone); Michael (Rafinha), Rafael Moura e Leandro Barcia (Kaio). Técnico: Ney Franco

BAHIA

Douglas; João Pedro, Wanderson, Juninho e Moisés; Gregore, Ronaldo (Nino Paraíba) e Elber; Arthur Caike (Fernandão), Lucca (Guerra) e Gilberto. Técnico: Roger Machado

FICHA TÉCNICA

Goiás 4 x 3 Bahia

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: João Pedro, Guerra e Gregore (Bahia); Michael e Rafael Moura (Goiás)

Gols: Rafael Moura (aos 8′) e Michael (aos 12′) para o Goiás no primeiro tempo; Gilberto (15′) para o Bahia, Gilberto (26′) para o Goiás, João Pedro (34′) para o Bahia, Marlone (35′) para o Goiás e Fernandão (46′) para o Bahia no segundo tempo.