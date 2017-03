RODADA

Em jogo de oito gols, Campinense vence Auto Esporte e encosta no líder do Estadual

Foto: Paraibaonline

Em um jogo emocionante e de muitos gols, o Campinense venceu o Auto Esporte por 5 a 3 no Estádio Almeidão, no fechamento da 13ª rodada do Campeonato Paraibano. Augusto, foi o grande nome do confronto com a marcação de três gols do triunfo raposeiro. Os outros foram anotados por Diego Torres e João Paulo. Pelo lado do Auto, marcaram Gil Bala, Isaías e Cesinha, respectivamente.

Com o resultado, a Raposa segue firme na vice-liderança, agora com 25 pontos, três a menos que o líder Botafogo-PB. Já o Auto estacionou na terceira posição, com 19. Na próxima rodada, o Campinense vai encarar o rival Treze, enquanto que o Alvirrubro pega o Botafogo, no Botauto pessoense.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o Campinense entrou em campo determinado a conquistar mais uma vitória no Estadual. Tanto é que partiu com tudo para cima do Auto Esporte e abriu o placar logo aos 18 minutos. Após cobrança de falta de Diego Torres, o goleiro Danilo deu rebote nos pés de Augusto, que teve o trabalho de colocar para dentro das redes.

Apesar de dominar o jogo, a Raposa acabou sendo surpreendida em um lance de contra-ataque do Alvirrubro. O meia Gil Bala avançou sozinho e se aproveitou de uma falha do goleiro Gledson para empatar a partida, aos 39 minutos.

No entanto, aos 47, o Campinense voltou a ficar na frente do marcador, com gol de pênalti marcado por Diego Torres. E após a cobrança, o árbitro João Bosco Sátiro encerrou o primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o time rubro-negro voltou com o estreante Fábio Gama em lugar de Casagrande. Já o Auto trocou Gil Bala por Samuel. Mas logo aos dois minutos, a Raposa marcou o terceiro. Maranhão recebeu e cruzou na medida paraa Augusto finalizar em gol.

Apesar de ter tomado o terceiro gol, o Auto Esporte não se abalou. Foi para cima dos raposeiros e conseguiu diminuir o placar com Isaías, aos 21 minutos. Animado, o Auto partiu em busca do empate. E conseguiu. Fernando Pires saiu jogando errado, Léo Lima ficou com a bola e tocou para Cesinha, chutar sem chances para Gledson. Aos 32 minutos.

O gol incendiou o jogo na reta final. O Campinense, que dominava o adversário, agora passou a buscar a vitória a todo custo. E conseguiu sacramentar o placar nos minutos finais com mais dois gols. João Paulo desempatou aos 43 e Augusto, o artilheiro da noite, anotou o quinto. Foi o terceiro tento do atacante no jogo.

Ficha Técnica

Campinense: Glédson, Joécio, Fabinho (Duda), Osvaldir e Rafael Jensen; Fernando Pires, Magno (João Paulo), Diego Torres e Augusto; Casagrande (Fábio Gama) e Maranhão. Técnico: Sérgio China

Auto Esporte: Danilo, David (Bruno), Tiago Bob, Fábio Bilica e Tadeu; Jé (Cesinha), Émerson Bastos, Gil Bala (Samuel) e Léo Lima; Van Basten e Isaías. Técnico: Severino Maia

Árbitro – João Bosco Sátiro

Assistentes – Sousa Júnior e Tarcísio José

Gols – Augusto (C), aos 18min, Gil Bala (AE) aos 38min; Diego Torres (C), aos 47min do 1º T; Augusto (C) aos 2min, Isaías (AE) aos 20min, Cesinha (AE), aos 32min, João Paulo (C), Augusto (C) aos 45min do 2º T

Cartão amarelo – Émerson Bastos (AE),Osvaldir (C)