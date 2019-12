Em jogo de cinco gols, Goiás derrota mistão do Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Goiás bateu o Grêmio por 3 a 2, neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo eletrizante no Serra Dourada, os donos da casa saíram na frente, sofreram a virada, mas viraram o jogo novamente. Rafael Moura, duas vezes, e Yago Felipe fizeram os gols dos goianos. Isaque e Patrick os gols do Tricolor.

O resultado faz o Goiás terminar o Brasileiro em décimo, com 52 pontos. Já o Grêmio manteve a quarta colocação, com 65 pontos na classificação. O time gaúcho usou equipe formada por jogadores egressos da base e deu férias para seus principais atletas antes mesmo da rodada.

O Goiás saiu na frente com gol de Rafael Moura. Mas o Grêmio empatou com Patrick e virou com gol de letra de Isaque. No fim do primeiro tempo, o Goiás voltou a empatar com Rafael Moura e na etapa final virou a partida novamente com gol de Yago Felipe.

O Goiás entrou em campo para cumprir protocolo para encerrar a temporada. Com a bola rolando, a equipe de Ney Franco mostrou que realmente não parecia muito empenhada. Marcação frouxa, longe da linha defensiva do adversário, pouca criação e até mesmo Michael, destaque do time na temporada, esteve pouco inspirado. Foi diferente, porém, na bola aérea.

Já o rival entrou mais interessado na vitória. Pecando, entretanto, por dois fatores importantes de jogo: a inexperiência e a falta de entrosamento. Muitas foram as vezes que Darlan, um dos mais experientes em meio aos meninos que defenderam o time gaúcho, errou passes por não entender a movimentação dos colegas.

GOIÁS

Tadeu; Yago Rocha (Breno), Rafael Vaz, Fábio Sanches e Marcelo Hermes; Gilberto (Dudu), Léo Sena e Yago Felipe; Michael, Leandro Barcia e Rafael Moura (Vinícius).

Técnico: Ney Franco

GRÊMIO

Phelipe Megiolaro; Felipe, Ruan, Rodrigues (Emanuel) e Juninho Capixaba; Darlan, Frizzo (Jhonata Robert), Ferreira, Patrick (Guilherme Azevedo) e Pepê; Isaque.

Técnico: Victor Hugo Signorelli (auxiliar)

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 2 GRÊMIO

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (ambos de MG)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Darlan (GRE); Leandro Barcia (GO)

Gols: Rafael Moura (GO), aos 3 e aos 44 minutos do primeiro tempo; Patrick (GRE), aos 23 minutos do primeiro tempo; Isaque (GRE), aos 36 minutos do primeiro tempo; e Yago Felipe (GO), aos 19 minutos do segundo tempo