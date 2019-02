Em depoimento à polícia, funcionária do Bota-PB nega ter sofrido assédio de jogador

No início da tarde desta segunda-feira (04), o Botafogo-PB se pronunciou oficialmente, por meio de nota, sobre o ato de indisciplina cometido no domingo (03), pelo atleta Netinho.

Pelo que foi apurado na ocasião, o jogador havia chegado na concentração do clube, onde residia, e tentado estuprar uma funcionária de 70 anos que estava no local.

Ainda no domingo, o presidente botafoguense, Sérgio Meira, havia confirmado que o atleta seria afastado por ato de indisciplina, já que apresentava sintomas de embriaguez ao retornar para a concentração, e que a acusação seria apurada nesta segunda-feira.

Segundo o texto divulgado nas redes sociais do Belo, a servidora envolvida na situação prestou depoimento a delegada Vera Lúcia de Lima Soares, da Polícia Civil Metropolitana, e negou ter sofrido qualquer tipo de assédio por parte do jogador e, por este motivo, o caso trata-se de um assunto encerrado. Além disso, a funcionária afirmou não ter dado nenhuma entrevista ou feito comentário em sentido diferente deste.

Ainda no comunicado, o clube reafirma que Netinho responderá pelos atos cabíveis devido ao seu “comportamento inadequado”.

VEJA A NOTA

O Botafogo Futebol Clube, em vista de notícias publicadas neste fim de semana, acerca de possível comportamento inadequado nas dependências do Clube, pelo atleta Evandro Reis de Araújo (Netinho), esclarece que conforme declarações da nossa servidora, suposta vitima da ocorrência, perante a delegada dra. Vera Lúcia de Lima Soares, da Polícia Civil Metropolitana , que colheu o referido depoimento restou concluído que não houve qualquer assédio contra a referida funcionária.

.

A diretoria reafirma que, como já divulgado na imprensa, o jogador chegou às dependências do clube, onde reside, neste sábado (2), por volta das 6h da manhã, com comportamento inadequado e, por este motivo, responderá pelos seus atos.

.

No depoimento, a servidora foi enfática ao afirmar não proceder a denúncia que está sendo veiculada em alguns órgãos de imprensa e nas redes sociais, e que “jamais fez qualquer comentário nesse sentido.”

.

O Botafogo Futebol Clube reitera o compromisso com a verdade, esclarecendo os fatos, e com base no Termo de Declaração, ocorrido na manhã desta segunda (4), à delegada especializada, entende o caso como encerrado.

.

DIRETORIA EXECUTIVA