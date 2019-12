Em casa, Basquete Unifacisa vence Brasília e se mantém no Super 8

O Basquete Unifacisa faz o dever de casa e venceu o Brasília neste domingo, 08, na Arena Unifacisa, em Campina Grande. O time da capital não foi pareo para os paraibanos, que mesmo com os desfalques dos titulares Pepo Vidal e Gemerson, administraram a partida e garantiram mais uma vitória no NBB, pelo placar de 91 a 72.

Os destaques do basquete Unifacisa ficaram para grande atuação de João Vitor, que anotou um duplo-duplo com 12 pontos e 17 rebotes, e também para o armador Nate Barnes, com 18 pontos e 8 assistências.

O jogo teve um início equilibrado, com muitas faltas, o Basquete Unifacisa começou atrás do placar, mas soube manter a tranquilidade para buscar a virada. Mesmo poupando parte de seus titulares, e sem o armador Pepo Vidal, desfalque na partida, o time paraibano, liderado pelo norte-americano Nate Barnes, teve um ótimo aproveitamento nos lances de quadra, apresentando um bom volume ofensivo contra a defesa adversária.

O segundo período foi marcado por alguns erros de ambos os times, a equipe paraibana apresentou uma defesa mais sólida, limitando o ataque do Brasília a apenas 15 pontos no segundo quarto.

Já no ataque, a Unifacisa não teve o aproveitamento esperado, mas, com dois arremessos do perímetro convertidos com êxito, o time da casa foi para o vestiário liderando o placar por 40 a 33.

No início do terceiro quarto o Brasília até tentou, mas não conseguiu encostar no placar. O time da capital vem de uma longa sequência de jogos fora de casa. Com duas derrotas seguidas, a equipe ocupa a décima primeira posição e buscava uma vitória para subir na tabela.

Mas, o Basquete Unifacisa não tomou conhecimento do adversário, com Malcolm Miller e Douglas Nunes, tendo um bom aproveitamento da linha de 3, o time de Campina Grande ampliou sua vantagem.

Daí em diante o Basquete Unifacisa só precisou controlar o placar, com uma defesa forçando bastante erros da equipe visitante e um ataque que soube administar a posse de bola e converter os lances, a equipe da casa abriu larga vantagem e obteve um vitória tranqulia pelo placar de 91 a72.

Para o técnico da Unifacisa, Felipe Santana, mesmo sem a presença do armador Pepo Vidal, o time conseguiu apresentar um ótimo basquete no segundo tempo.

“Estou muito satisfeito com o que fizemos hoje. Até o último período a diferença tava na casa dos 10 pontos pra baixo, mas com a nossa boa rotação de elenco, conseguimos sobressair com um bom trabalho de transição e alcançamos a vitória”, apontou o técnico.

Agora, o time da Unifacisa vai se preparar para enfrentar o Mogí, já na próxima quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Unifacisa. O Mogí, equipe de bastante tradição no basquete nacional, ocupa a terceira colocação da tabela e deverá ser um jogo bastante equilibrado.

“A equipe do Mogí ganhou do Flamengo fora, venceu o Corinthians, uma das equipes favoritas ao título, mas estamos bem confiantes, principalmente pela crescente que a equipe está tendo ao longo do campeonato. Nós vamos em busca da vitória, pra que possamos nos manter no super 8 e principalmente conseguir uma boa classificação para os playoff’s”, finalizou o técnico Felipe Santana.