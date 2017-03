NO ALMEIDÃO

Em busca de boa atuação, Bota-PB encara Sousa para se manter na liderança

Na noite desta quarta-feira (08), o Botafogo-PB receberá o Sousa, no Estádio Almeidão, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paraibano.

Será o quarto jogo consecutivo da equipe botafoguense como mandante entre jogos do estadual e Copa do Nordeste. Já o Dinossauro, ainda em situação desconfortável na classificação, precisa da vitória em seu segundo jogo longe do seu torcedor em menos de uma semana.

Líder isolado com 25 pontos, o Belo vai para o jogo em busca da vitória e de uma boa atuação. Depois do sufoco contra o Atlético de Cajazeiras na última rodada, quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 52 do segundo tempo, o treinador Itamar Schulle espera sofrer menos ao enfrentar uma equipe que briga contra o rebaixamento.

Para o embate contra o Dinossauro, o comandante botafoguense tem uma única possível baixa, que é o zagueiro Bruno Maia. Sentindo dores, o defensor pode ser poupado para pegar o Vitória no fim de semana, pelo Nordestão. Em seu lugar, Itamar pode optar por Walber, Gustavo Henrique e o recém chegado André Santos, já regularizado e apto para atuar.

Do lado sertanejo, o treinador Paulo Júnior aprovou o desempenho dos seus comandados na derrota para o Campinense na última rodada, mas contra o Belo ele não quer que o Dinossauro fique no quase. Ocupando a oitava colocação com dez pontos somados, uma possível derrota logo mais pode custar o retorno do time a zona de rebaixamento. Sem desfalques, o time que saiu de campo derrotado para a Raposa deve ser a mesma que começará jogando, contando com as opções do volante Liniker e do atacante Gilmar, que cumpriram suspensão automática no último domingo (05).

Arbitragem

João Bosco Sátiro será o árbitro da partida. Oberto Santos e Griselildo Sousa Júnior serão os seus assistentes. Diego Roberto será o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michel Alves, Lito, Plínio, Bruno Maia (Walber), Roger Junio; Djavan, Sapé, Fernandes, Marcinho; Wanderson, Rafael Oliveira. Técnico: Itamar Schulle.

Sousa: Pantera, Edy, Eduardo, Leandro, Gilmar; Peu, Daniel, Danilo, Paulinho Mossoró; Rodrigo Poty, André Cassaco. Técnico: Paulo Júnior.