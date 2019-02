Em busca da segunda vitória na Liga Ouro, Basquete Unifacisa recebe o São Paulo

Após estrear com o pé direito na Liga Ouro 2019, o Basquete Unifacisa busca manter a invencibilidade e conquistar mais uma vitória neste sábado (16), contra o São Paulo, às 16 horas, na Arena Unifacisa, pela segunda rodada da competição.

A partida marca a estreia do clube paulista na Liga Ouro e também no basquete profissional.

O triunfo da última quinta-feira (14) sobre o Rio Claro por 75 a 70, também na Arena Unifacisa, trouxe muita confiança para a sequência dos jogos, segundo o treinador Eduardo Schafer.

“Uma vitória na estreia nos tira um peso das costas, pois começar com o pé direito traz confiança para o time. Mas vamos novamente buscar a vitória, não pensamos em outro resultado”, afirmou.

Para a partida de hoje, o Basquete Unifacisa contará mais uma vez com seu elenco completo. “A expectativa é de um jogo difícil novamente. Vamos atrás da vitória a todo instante, sempre respeitando muito os adversários. Nosso dever é vencer as partidas na Arena, aproveitando a torcida e a atmosfera que ela nos proporciona”. O diretor do Basquete Unifacisa, Diego Gadelha, elogiou a postura da equipe na vitória contra o Rio Claro e prevê uma grande campanha na Liga Ouro 2019. “Toda estreia é tensa, por conta da ansiedade, mas acho que o time se portou muito bem, com foco e determinação. Foi um ótimo início e sei que podemos ir muito longe”, disse.

Diego também alertou sobre a qualidade do adversário de amanhã, que faz sua estreia na Liga Ouro 2019 e conta com um time profissional masculino pela primeira vez na sua história.

“O São Paulo é um time com muita tradição no esporte brasileiro e com certeza deverá vir com uma equipe muito forte. Mas acredito no potencial de nossos jogadores e vamos em busca do resultado positivo mais uma vez”, pontuou.

Já o treinador do São Paulo, Cláudio Mortari, elogiou a torcida de Campina Grande e disse que também aposta em uma partida bastante disputada. O técnico frisou a importância da estreia da equipe profissional do clube paulista. “Será um primeiro passo marcante nessa caminhada, contra uma equipe forte e com uma torcida apaixonada, então esperamos uma estreia bem difícil”.