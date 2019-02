Em ascensão, Sousa recebe o líder Atlético de Cajazeiras

Protagonistas da principal rivalidade do Sertão do estado, Sousa e Atlético de Cajazeiras prometem uma partida quente neste domingo, no Estádio Marizão, em Sousa.

O Dinossauro vem em ascensão desde que Roberto Carlos assumiu o comando da equipe. São duas vitórias consecutivas, fato que levou o time à segunda colocação do Grupo A, com oito pontos.

Agora, o Alviverde quer vencer o rival para se manter na vantagem sobre adversários como Treze e Nacional de Patos e, assim, mostrar que tem potencial para bater de frente com o líder Botafogo-PB.

O Atlético de Cajazeiras vem mostrando a cada rodada que o time realmente é comprometido.

Líder do Grupo B com nove pontos, o Trovão Azul é, junto com o Botafogo-PB, o dono do melhor ataque do Campeonato Paraibano e quer novamente neste domingo mostrar que o poderio ofensivo é o principal destaque da equipe.

Em quatro jogos disputados, os comandados de Ederson Araújo possuem 75% de aproveitamento.

Sousa x Atlético de Cajazeiras

Local: Estádio Marizão (Sousa)

Horário: 17h

Arbitragem: Rodrigo Batista (SE), Kildenn Tadeu (PB), Wlademir Cunha (PB) e Autobele Costa (PB) como quarto árbitro.

* Com globoesporte/pb