Elenco do Campinense decide paralisar atividades por atrasos salariais

Com o clube vivendo intensa instabilidade administrativa, o que acarreta crise financeira e seguidos atrasos nos pagamentos de funcionários, jogadores e comissão técnica, o elenco do Campinense decidiu paralisar as atividades na tarde desta quinta-feira (07).

Os atletas se reuniram por volta das 14h e em seguida anunciaram o posicionamento à comissão técnica.

Por volta das 15h10, a assessoria de imprensa da Raposa confirmou o cancelamento do treino desta quinta.

– Boa tarde. Comunicamos que os atletas do Campinense decidiram, no início da tarde de hoje, paralisar as atividades por atrasos salariais – informou a Comunicação rubro-negra.