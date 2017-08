DUREZA

Elenco do Bota-PB descarta jogo fácil e espera apoio da torcida contra o ASA

Com novo treinador, o Botafogo-PB tem dois jogos da vida nos próximos onze dias. Para permanecer na Série C sem depender de outros resultados, precisa vencer o ASA-AL, na sexta-feira (01), às 21h30, no estádio Almeidão, e o Sampaio Corrêa na última rodada da competição.

De volta ao time titular na derrota para o Confiança-SE, quando o time ainda era comandado por Ademir Fonseca, o meia Marcinho falou sobre seu retorno e o que espera do novo comandante, Ramiro Souza, que assume o time com a missão de evitar o rebaixamento para a Série D. O primeiro compromisso será contra o lanterna, ASA-AL, mas o camisa 10 botafoguense sabe que não pode esperar um jogo fácil.

– Gostei de ter voltado, mas infelizmente a gente perdeu. Se ele optar por me escalar novamente, vou dar o máximo para ajudar a equipe. Ele está dando confiança para a gente, o que é mais importante agora. Temos que assimilar o que ele quer passar para a gente sair com a vitória na sexta. Nessa Série C, (jogo contra) o lanterna ou quem está na ponta é jogo difícil. Temos que nos impor dentro de casa para sair a vitória – afirmou Marcinho.

O lateral esquerdo Carlos Renato, que acabou substituindo Marcinho no meio campo no confronto diante do Confiança-SE, também falou da importância do próximo compromisso botafoguense. Para o jogador, o Belo começa um novo campeonato, em que a permanência na Série C é o título em questão.

Foto: Ascom / Botafogo-PB

– É um jogo muito importante. Os jogos que se passaram não valem de nada pois não conseguimos conquistar os pontos e nem a classificação. O time que o Ramiro colocar jogando não importa, o que importa é que a gente consiga se livrar do fantasma do rebaixamento – disse, garantindo que está pronto para ser titular caso Ramiro opte por escalá-lo.

As oito derrotas nas últimas nove partidas não ajudam em nada a motivar o torcedor do Belo para empurrar o time na decisão de sexta-feira. Carlos Renato entende a situação, mas pede para que o torcedor vá ao estádio ajudá-los na busca do objetivo de não cair para a quarta divisão.

– O torcedor está indignado, nós jogadores também estamos muito tristes, estamos todos muito abalados e bastante apreensivos. Mas a presença deles para nos ajudar no jogo é de suma importância – ressaltou.

E para incentivar a ida de sua torcida ao estádio Almeidão, a diretoria botafoguense divulgou o preço dos ingressos para o duelo contra o ASA-AL, com destaque para a entrada da arquibancada sol ser totalmente gratuita, feita através do Programa Gol de Placa, onde troca-se o valor de R$ 50 em notas fiscais por um ingresso. Na arquibancada sombra, os bilhetes ficam por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Já as cadeiras custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Esta será a última aparição oficial da equipe profissional do Botafogo-PB diante do seu torcedor na temporada de 2017.