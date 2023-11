Eleição no Campinense muda com substituição de novo presidente

Após o complemento da eleição no Campinense, por conta de uma ordem judicial, o empresário Lênin Correia superou os votos do vencedor original do pleito, Rômulo Leal, e foi eleito como presidente da Raposa para biênio 2024/2025.

Ao todo, 18 dos 19 sócios que estavam aptos a votar na noite desta quarta-feira (1º) compareceram ao Renatão.

Todos os sócios que compareceram ao Renatão para o complemento da eleição, como era esperado, votaram em Lênin Correia.

Com isso, o empresário chegou ao número de 68 votos, quatro a mais do que Rômulo Leal. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral do Campinense, Jair Carlos, o clube ainda aguarda uma decisão final da Justiça para proclamar oficialmente o vencedor.

“O mais votado passa a ser Lênin, sub judice, até que a Justiça determine o vencedor”, disse Jair Carlos, presidente da Comissão Eleitoral do Campinense

Resultado da eleição no Campinense, após complemento

Lênin Correia: 68 votos (eleito)

Rômulo Leal: 64 votos

Carlos Gonzaga: 14 votos

Composição da chapa de Lênin Correia

CHAPA O GIGANTE NUNCA ADORMECE

Presidente: Lênin Correia

Vice-presidente: Flávio Torreão

Diretor de futebol: Daniel Maia

Diretor de finanças: Salim Halule

Diretor de patrimônio: Rildo Vaz

* Com informações do Gepb