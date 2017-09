RODADA

Egito vence Uganda e volta à liderança nas Eliminatórias Africanas

foto: divulgação

Após perder o posto de líder do Grupo E das Eliminatórias Africanas, o Egito venceu a Uganda por 1 a 0 pela quarta rodada da competição e agora ultrapassaram os rivais na disputa pela vaga para a Copa do Mundo de 2018. O único gol da partida foi marcado pelo atacante do Liverpool, Mohamed Salah, logo aos seis minutos do primeiro tempo e com o resultado, os egípcios vão para nove pontos e ficam dois à frente dos adversários desta terça-feira, que permanece com sete.

Agora, as duas seleções só retornam aos gramados daqui um mês. A seleção do Egito jogará em casa contra a fraca seleção do Congo, que tem apenas um ponto ganho de 12 disputados. A expectativa é que os mandantes vençam com tranquilidade e fiquem ainda mais próximos do Mundial. Já a Uganda também jogará em casa, desta vez contra a Gana,que com a vitória por 5 a 1 contra os congolenses, ainda estão na briga pela liderança do grupo.

Já no Grupo D, a África do Sul decepcionou e perdeu em casa para Cabo Verde. Com o resultado, os donos da casa caíram para a lanterna, com quatro pontos, enquanto que, de forma surpreendente, os visitantes estão em segundo lugar com seis pontos e chances reais de disputar a tão sonhada Copa do Mundo na Rússia.

Isso porque no outro jogo do grupo, a seleção de Senegal empatou fora de casa contra Burkina Faso. O resultado de 2 a 2 deixou os senegalenses apenas com cinco pontos em terceiro lugar, enquanto que os visitantes permanecem em primeiro no Grupo D já que com seis pontos ganhos, estão na frente de Cabo Verde graças ao saldo de gol (2 contra -2).

Pelo Grupo C, a Costa do Marfim foi surpreendida e perdeu em casa por 2 a 1 para o Gabão, mesmo com um jogador a mais desde o início do segundo tempo. No entanto, os marfinenses continuam na liderança mesmo com a derrota, já que a seleção do Marrocos apenas empatou com Mali e perderam a chance de ir para oito pontos e ultrapassar os líderes, que permanecem com sete.

Confira todos os resultados das Eliminatórias Africanas nesta terça-feira:

Congo 1 x Gana

África do Sul 1 x 2 Cabo Verde

Costa do Marfim 1 x 2 Gabão

Congo 2 x 2 Tunísia

Burkina Faso 2 x 2 Senegal

Egito 1 x 0 Uganda

Mali 0 x 0 Marrocos

Argélia 0 x 1 Zâmbia