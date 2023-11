Dois jogos do Campeonato Paraibano estão sendo investigados por suspeita de manipulação

Na manhã desta terça-feira (28), o Ministério Público de Goiás deflagrou a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, uma investigação que visa desmantelar um esquema de manipulação de resultados em partidas de futebol.

A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) de Goiás, contou com o apoio da Polícia Militar de Goiás, do Cyber Gaeco do MP-SP, além dos Gaecos dos estados da Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

A operação teve abrangência nacional, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em cinco estados: Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Na Paraíba, a cidade de Campina Grande foi alvo das ações.

Entre os jogos investigados, destacam-se dois confrontos do Campeonato Paraibano de 2023: Nacional de Patos x Auto Esporte, que terminou com a vitória do Canário por 2 a 1, e Sousa x Auto Esporte, que resultou em uma goleada de 4 a 0 para o Dinossauro.

Além dessas partidas, a Operação Penalidade Máxima também abrangeu jogos de destaque nas séries A e B do Brasileirão de 2022, bem como confrontos do Goianão de 2023.

Os mandados foram cumpridos em diversos endereços relacionados aos envolvidos, buscando reunir provas que possam esclarecer as suspeitas de manipulação de resultados.

Ainda não há informações sobre prisões relacionadas a esta fase da operação, mas o Ministério Público se pronunciou indicando que novos desdobramentos podem ocorrer à medida que as investigações avançam.

*com informações da TV Cabo Branco