Divulgada tabela do Carioca 2024; tem clássico na primeira rodada

A Ferj definiu nesta segunda-feira (27) o regulamento e a tabela do Campeonato Carioca 2024.

A única alteração em relação ao regulamento do ano passado é a obrigatoriedade de usar o time principal passou da terceira para a quarta rodada.

O campeonato começa em 17 de janeiro. A Ferj andou para trás em relação ao calendário da CBF para evitar um choque com o período pós-data Fifa, em março, que poderia gerar desfalques nas semifinais do estadual.

Os clássicos serão sempre a partir da sexta rodada. O primeiro será Flamengo x Vasco.

Os seis primeiros colocados do último campeonato jogam seis partidas como mandante e cinco como visitante.

Primeira rodada do Carioca 2024

17 ou 18 de janeiro

Volta Redonda x Fluminense

Flamengo x Audax

Botafogo x Madureira

Vasco x Boavista

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa

Portuguesa x Bangu

Questões de arbitragem

Rubens Lopes, presidente da Ferj, apontou que o Carioca terá um convênio com a empresa francesa Good Game, que é especializada em checar e analisar lances de arbitragem, como cartões vermelhos, impedimentos e gols anulados.

Recentemente, John Textor, dono do futebol do Botafogo, contratou a Good Game para um relatório sobre o Brasileiro. O documento foi anexado a um processo em que o empresário foi alvo no STJD.

Para o campeonato de 2024, com a colaboração do Botafogo, vamos assinar um convênio, um contrato, com uma empresa internacional, chamada Good Game, cuja finalidade é monitoramento, análise e relatórios referentes à atuação da arbitragem no campeonato. Inicialmente serão os clássicos, semifinais e finais Rubens Lopes

“Talvez, possamos ampliar essa amostragem. É uma empresa independente, cujo relatório nenhum clube ou federação tem participação. É uma análise fundamentada, com elementos de alta tecnologia. Acredito que vai contribuir bastante para ver como foi o desempenho da arbitragem no nosso campeonato. Em termos institucionais de federação ou confederação, somos pioneiros nesse sentido. É para dar transparência à competição, sem qualquer viés”, completou.

Uso do VAR

“O VAR vai ser discutido até o início do campeonato. Dentro dos clássicos, semifinais e finais necessariamente haverá participação do VAR. Em qualquer outra partida, cabe ao solicitante, desde que o local da partida tenha sido homologado para as regras que norteiam o VAR”, afirmou.

