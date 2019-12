Diretorias de Treze e Náutico acertam dois testes para janeiro

As diretorias de Treze e Náutico, mais uma vez, chegaram a um acordo e anunciaram nesta sexta-feira (20) que as duas equipes vão se enfrentar em dois amistosos no mês que vem.

Os dois times vão se enfrentar no dia 8 de janeiro, uma quarta-feira, em Campina Grande, enquanto o segundo será no Recife, no dia 12, um domingo. Falta apenas a definição dos horários.

Galoe Timbu, portanto, vão repetir a programação da pré-temporada do ano passado, quando o Alvinegro bateu os pernambucanos no estádio Presidente Vargas (3 a 2) e nos Aflitos (1 a 0), respectivamente nos dias 22 de dezembro de 2018 e 5 de janeiro de 2019.

Ao longo do ano, no entanto, o Náutico teve mais sucesso que o Treze. Conseguiu o acesso à Série B e o título na Série C, enquanto os paraibanos escaparam do rebaixamento para a D apenas na reta final da competição.