Diretoria Sousa contrata volante e chega a sete reforços para 2020

O Sousa Esporte Clube anunciou nesta quinta-feira (07), através de suas redes sociais, o seu mais novo reforço para a temporada 2020. Trata-se do volante Bruno Menezes, de 23 anos.

Com passagens por Salgueiro-PE, Central de Caruaru e Moto Club, o atleta terá sua primeira experiencia no futebol profissional da Paraíba no ano que vem.

Nesta temporada, Bruno Mendes atuou pelo Iporá-GO e Pouso Alegre-MG. O volante é o sétimo reforço anunciado pelo Dinossauro para a próxima temporada, quando o Alviverde terá apenas o Campeonato Paraibano para disputar.

Até o inicio do Paraibano 2020, previsto para 19 de janeiro, a diretoria do Dino pretende ainda anunciar a contratação de novos reforços.

O Sousa está no Grupo B, composto por Campinense, CSP, Nacional de Patos e São Paulo Crystal.

A competição seguirá o mesmo regulamento desta temporada. Na primeira fase times do Grupo A enfrentaram as equipes da chave B, em jogos e ida e volta.

Desta forma, o Sousa terá como adversários Treze, Botafogo, atlético de Cajazeiras, Perilima e Sport Lagoa Seca, equipes que, respectivamente, compõem o grupo A.

Veja a lista dos reforços anunciado pelo Sousa até então.

Zagueiros: Jefferson Lobo e Jadson Sergipano

Lateral: Jaime

Volantes: Júnior Lira e Bruno Menezes

Atacantes: Rodrigo Poty e Daniel Caiçara