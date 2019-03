Diretoria reage a sondagens e renova contrato de artilheiro do Bota-PB em 2019

Às vésperas de enfrentar o Vitória, pela Copa do Nordeste, o Botafogo-PB trabalha nos bastidores para manter no elenco a principal peça do técnico Evaristo Piza na temporada.

A informação é de que o meia Clayton, sondado por diversos clubes nesse início de ano, aceitou uma nova proposta de contrato do Belo e estendeu o seu vínculo com o time da Maravilha do Contorno até abril de 2021.

Em uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira (06) entre o clube representantes do atleta, o Bota-PB renovou o contrato com o jogador, informou o jornalista Pedro Alves, do Globoesporte.com/pb.

O contrato de Clayton ia até o fim deste ano, mas os assédios de outros clubes interessados pelo meia fizeram com que o Botafogo-PB negociasse um novo vínculo. A diretoria do Alvinegro da Estrela Vermelha não quis divulgar as bases salariais nem o valor da nova multa rescisória.

Clayton vem sendo o principal nome do Belo neste início de temporada. Até o momento, marcou sete gols e deu três assistências nos 11 jogos que fez com a camisa do clube em 2019. É o artilheiro do time no ano e no Campeonato Paraibano, após anotar cinco gols, é o maior goleador da competição até o momento.